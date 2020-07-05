Гризманн пригвоздил «Вильярреал» гениальным парашютом в девятку после паса пяткой от Месси

Хочется замедлить, наложить музыку Вивальди и смотреть вечно.

«Барселона» играет с «Вильярреалом» в матче Ла Лиги.

К перерыву каталонцы ведут со счетом 3:1. Под занавес тайма отличился нападающий Антуан Гризманн – француз обыгрался с Месси и после паса аргентинца пяткой закинул изумительный парашют за спину вратарю.

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В составе «Вильярреала» отличился Жерар Морено. За «Барсу» забили Суареc и Пау Торрес – защитник срезал в свои.

«Барселона» отстает от «Реала» на семь баллов, но в случае победы сократит отрыв до четырех.

Культ Месси испортил Гризманну карьеру. В «Барсе» с ним обошлись хуже, чем с Бэйлом в «Реале»

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