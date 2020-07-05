Гризманн пригвоздил «Вильярреал» гениальным парашютом в девятку после паса пяткой от Месси

Антуан Гризманн
Фото: Getty Images
Хочется замедлить, наложить музыку Вивальди и смотреть вечно.
«Барселона» играет с «Вильярреалом» в матче Ла Лиги.
К перерыву каталонцы ведут со счетом 3:1. Под занавес тайма отличился нападающий Антуан Гризманн – француз обыгрался с Месси и после паса аргентинца пяткой закинул изумительный парашют за спину вратарю.
Чемпионат Испании
Дюгарри – о Лео: «Чего боится Гризманн? Ребенка ростом в полтора метра, который наполовину аутист?»
02/07/2020 В 14:10
- В составе «Вильярреала» отличился Жерар Морено. За «Барсу» забили Суареc и Пау Торрес – защитник срезал в свои.
- «Барселона» отстает от «Реала» на семь баллов, но в случае победы сократит отрыв до четырех.
Культ Месси испортил Гризманну карьеру. В «Барсе» с ним обошлись хуже, чем с Бэйлом в «Реале»
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Чемпионат Испании
RMC Sport: «Барселона» предложит Гризманна «Ювентусу»
ВЧЕРА В 06:25
Чемпионат Испании
Дюгарри – о Лео: «Чего боится Гризманн? Ребенка ростом в полтора метра, который наполовину аутист?»
02/07/2020 В 14:10