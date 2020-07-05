Пике и Морено ненавидят друг друга. Все дело в прошлом одного из Жераров и независимости Каталонии

Деф «Барселоны» раньше язвил в адрес «Эспаньола».

Жерар Пике – один из главных панчеров мирового футбола. Он постоянно комментирует то «Реал», то ситуацию внутри «Барселоны», то что-то еще. Муж Шакиры говорит много и не всегда по делу и потому, периодически, попадает в скандальные ситуации.

Одна из них – высказывание после четвертьфинала Кубка Испании-2017/18. «Барселона» играла против извечного врага и по сумме двух матчей проскочила в полуфинал, а затем и выиграла чашку, но главным эпизодом турнира остался спич Пике. На следующий день после победы над «Эспаньолом» Жерар давал комментарий и упомянул клуб «Эспаньол» (Корнелья). Казалось бы, ничего страшного, но такой команды не существует. Пике едко намекнул, что «Эспаньол», который считается вторым клубом Барселоны, базируется совсем не в столице Каталонии, чем очень разозлил «попугаев». Руководство клуба даже подало в федерацию просьбу расследовать высказывание Жерара на предмет ксенофобии и нетерпимости.

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«Мой жест – это неуважение к «Эспаньолу»? Неуважение – это жаловаться на мои слова про то, что «Эспаньол» из Корнельи, и не жаловаться при этом на оскорбления их же фанатов в адрес моей семьи. Как я и говорил, они – из Корнельи. Знаю, что это их обижает, поэтому саркастически их позлил. Но говорить о том, что «Эспаньол» играет в Корнелье, не является неуважением. Это факт», – заявил Пике после матча, но уже в рамках чемпионата. Жерар тогда забил на 82-й минуте и сравнял счет, а потом сделал жест, которым прославился Андрей Аршавин.

Жерар Пике, «Барселона» – «Эспаньол» Фото: Getty Images

«Многие фанаты «Эспаньола» долгое время оскорбляли меня и мою семью. Своим жестом я сказал им замолчать. Может, не следовало, хотя, это меньшее, что я мог сделать», – продолжил Жерар в том же интервью Sport.es.

А теперь возвращаемся, ко второму Жерару. Жерар Морено – форвард «Вильярреала» и третий бомбардир чемпионата Испании-2019/2020. В 2018-м в составе «Эспаньола» он сыграл оба матча против «Барселоны» в Кубке и забил каталонцам в чемпионате мяч, на который как раз ответил Пике. Особенно символично их противостояние смотрелось после слов Морено перед матчем: «Мы гордимся тем, что играем на «Корнелья-Эль Прат». Все знают, где был основан клуб. Если у кого-то есть сомнения, он может взглянуть на нашу эмблему – там все написано. Меня не интересуют слова Пике». Говорят, что напряженность между Жерарами базировалось не только на том, что один отреагировал на подкол другого. Есть в их противостоянии и нотка чисто политическая. Пике – сторонник независимости Каталонии. «Эспаньол» же, в котором играл Морено, промонархистский клуб, что видно по его эмблеме с короной.

В итоге тогда Пике избежал наказания и за выходку в матче чемпионата, и за слова после четвертьфинала Кубка. В лиге логично рассудили, что дисквалификация Жерара на 1-3 встречи привела бы к тому, что футболистов нужно было бы отстранять после каждого тура. Пике даже можно понять, он – селебрити с образом ядовитой говорящей головы. Не подколоть лишний раз злейших врагов он не мог.

В сезоне-2019/20 Пике и Морено встретились вновь и оба раза триумф праздновал защитник «Барселоны».

Жерар Пике и Жерар Морено, «Барселона» – «Вильярреал» Фото: Getty Images

В матче на «Эстадио де ла Серамика» форвард «подводников» даже забил из-под дефа каталонцев, но итоговый успех был на стороне очень мощных «сине-гранатовых». Биф Пике и Морено продолжится когда-то потом, а пока Морено никогда не побеждал «Барселону» в Примере, пока на поле был Пике.

«Вильярреал» – «Барселона» – 1:4

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