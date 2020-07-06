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Президент «Барселоны» – о «Реале»: «ВАР всегда помогает одной и той же команде»

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Хосеп Бартомеу

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 4 минут

Жозеп Мария Бартомеу недоволен.

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу считает, что система видеоповторов в чемпионате Испании помогает «Реалу» – главному сопернику каталонского клуба.

«Я смотрел матч «Реала» и «Атлетика» почти до второго тайма, и мне плохо. У нас лучшая лига мира, а ВАР после коронавируса несправедлив. Это повлияло на некоторые результаты и всегда помогало одной и той же команде», – цитирует Бартомеу Goal.

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