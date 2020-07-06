Бартомеу: «Месси хочет продолжать в «Барсе» и закончить здесь»

Президент «Барселоны» пресек все разговоры о «Сити».

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу заявил, что Лионель Месси не думает об уходе из клуба, а главный тренер Кике Сетьен не находится под угрозой увольнения.

О Месси

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Я не буду подробно рассказывать о переговорах, но он много раз говорил, что хочет закончить карьеру в «Барсе». Сейчас мы сосредоточены на футболе и ведем переговоры со многими игроками. Месси хочет продолжать в «Барсе» и закончить здесь. Он будет играть еще много лет, а мы – наслаждаться этим.

О Сетьене

Я знаю, что есть слухи [об увольнении], но это ложь. Он делает отличную работу, мы в нем полностью уверены. В этом чемпионате нужно бороться до конца, чемпионство не появляется по щелчку. В этом сезоне есть трудности, – цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

Медиа растиражировали информацию о том, что 33-летний Месси прекратил переговоры с «Барсой» о продлении контракта и планирует перейти в «Манчестер Сити».

«Барселона» обыграла «Вильярреал» (4:1) после двух ничьих подряд.

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