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Marca: «Реал» расстанется с пятью футболистами и обойдется без покупок

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Гарет Бэйл

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Бэйл и Хамес – на выход.

Стали известны планы мадридского «Реала» на летнее трансферное окно.

По информации Marca, «Мадрид» расстанется с Гаретом Бэйлом, Мариано Диасом, Браимом Диасом, Хамесом Родригесом и Дани Себальосом. За продажу игроков планируется выручить примерно 200 миллионов евро.

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Также сообщается, что клуб, скорее всего, не станет приобретать футболистов, так как пандемия коронавируса повлекла за собой финансовые потери. Руководство надеется сэкономить на трансферах.

  • Бэйл и Хамес входят в число самых высокооплачиваемых футболистов клуба.
  • После 34 туров Ла Лиги «Реал» лидирует в турнирной таблице, опережая «Барселону» на 4 очка.

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