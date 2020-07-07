Нападающий встал в ворота «Севильи» на 100-й минуте и потащил удар от вратаря «Эйбара»

Все перемешалось: Лукас Окампос забил сам и сделал решающий сэйв.

Уникальный сценарий сложился в матче 34-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Эйбаром».

На 56-й минуте 25-летний нападающий «Севильи» Лукас Окампос отправил мяч в ворота, и это было самым обыденным его действием во время игры. Самое интересное началось в добавленное время.

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На 96-й минуте травмировался вратарь «Севильи» Томаш Вацлик. Он не смог продолжить матч, а пока ему оказывали помощь и уносили на носилках, секундомер перевалил за 100 минут. Замен не осталось, и вратарский свитер вместе с перчатками достался Окампосу.

«Эйбар» выбросил мяч из аута, а в штрафную прибежал даже голкипер Марко Дмитривич. Именно к нему отскочил мяч, и он пробил по воротам, которые вынужденно защищал Окампос. Форвард отбил удар, а добивание вынес Хесус Навас.

Гол Окампоса остался единственным в матче.

Нападающий забил 13 мячей и проводит самый результативный сезон в карьере.

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