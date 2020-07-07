«Гнев Месси достиг стратосферы». Журналист Okdiario сообщил, что «Барса» хочет урезать заплату Лео

Аргентинец очень недоволен неуважением к себе.

«Барселона» планирует сократить зарплату капитана Лионеля Месси – об этом рассказал журналист Okdiario Эдуардо Инда.

«Продление контракта Месси – нечто. Они систематически над ним измываются. Уже было оговорено продление до 2023 года, но Бартомеу связался с его окружением и сообщил, что зарплату надо уменьшить в сравнении с суммой, которую они согласовали в конце мая. Гнев Месси достиг уровня примерно стратосферы! Не из-за денег, а из-за проявленного неуважения», – сказал Инда.

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Сообщается, что в данный момент 33-летний Месси получает примерно 50 миллионов евро за сезон после вычета налогов. «Барселона» испытывает финансовые трудности, что может усложнить покупки Неймара и Лаутаро Мартинеса.

Текущий контракт Лео рассчитан до лета 2021 года. Медиа писали, что переговоры о его продлении приостановлены.

Как вариант продолжения карьеры Месси рассматривает «Манчестер Сити».

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