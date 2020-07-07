Лионель Месси и Хосеп Гвардиола времен работы в «Барселоне»
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Пеп максимально корректно прокомментировал слухи об уходе Лео из родного клуба.
Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, возглавляющий теперь «Манчестер Сити», высказался о потенциальном уходе Лионеля Месси из каталонского клуба.
«Я не собираюсь говорить о трансферах до конца сезона. Мое желание состоит в том, чтобы Месси остался в «Барселоне», – цитирует Гвардиолу Goal.
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- Ранее в СМИ появилась информация, что Месси не намерен продлевать контракт с «Барсой». Сообщалось, что аргентинец не хочет покидать родной клуб, но недоволен его действующим руководством.
- Действующее соглашение между Лео и «сине-гранатовыми» истекает летом следующего года.
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