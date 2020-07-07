«Барселона» выиграла суд у «Сантоса» по делу Неймара

Неймар
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«Барсу» обвиняли в мошенничестве, но выяснилось, что она сработала чисто.
«Барселона» выиграла суд у «Сантоса» – CAS отклонил апелляцию, поданную бразильским клубом в ФИФА, в которой он требовал выплатить 61 295 000 евро в качестве компенсации за ущерб и соответствующие спортивные запреты в отношении трансфера Неймара.
Об этом каталонский клуб сообщил у себя на официальном сайте. CAS считает, что контракт между «Сантосом» и Неймаром был расторгнут по взаимному соглашению и что «Барселона» не нарушила соглашения о переходе футболиста, когда выплачивала дополнительные суммы его отцу и компании N&N.
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Суд признал, что со стороны «Барсы» не было никаких мошеннических действий, когда она подписала с бразильцем предварительный договор. Согласно постановлению CAS, «Сантос» выплатит «сине-гранатовым» судебные издержки, которые составят 20 тыс швейцарских франков (около 18,8 тыс евро).
- Неймар перешел из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году за 88,2 млн евро.
- В 2017-м «Барса» продала бразильца «ПСЖ», сумма трансфера составила рекордные 222 млн евро.