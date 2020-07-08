AS оставила Смолова без оценки в игре с «Атлетико» – он единственный, кто получил 0

Федор провел неудачный матч.

«Сельта» в матче 35-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с мадридским «Атлетико» – 1:1.

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов провел на поле 60 минут, после чего был заменен на Санти Мину. За время, проведенное на поле, Федор не нанес ни одного удара по воротам, ни разу не обыграл соперника, выполнил 72,7% точных передач (всего – 11 пасов), 17 раз коснулся мяча и выиграл одно верховое единоборство. Испанская газета AS поставила россиянину оценку 0.

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Смолов присоединился к «Сельте» в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Локомотива».

В чемпионате Испании-2019/20 Федор провел 14 матчей и забил два мяча (в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны»).

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