Де Росси: «Хейтеры Месси критикуют его в интернете, но боятся даже попросить у жены пульт от ТВ»

Легендарный итальянец считает, что Лео недолюбливают только слабаки.

Бывший капитан «Ромы» Даниэле де Росси выразил восхищение нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Если в Италии вы скажете, что в Аргентине Месси считают слишком холодным, люди рассмеются – они ничего не понимают. Как вы можете говорить, что Месси не хватает страсти, когда у него яйца больше, чем у всех остальных? Есть люди, у которых хватает смелости говорить такое, сидя за компьютером, но не хватает смелости попросить у жены пульт от телевизора, чтобы сменить канал.

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В футбольном плане больше нечего объяснять. Есть другие игроки, которые очень хороши, такие как Роналду – можно сравнить по цифрам, голам и трофеям, но ведь еще есть вопрос удовольствия, и мне нравится наблюдать за Месси», – цитирует итальянца La Nacion.

Де Росси завершил карьеру в начале 2020 года.

Последним его клубом стала аргентинская «Бока Хуниорс».

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