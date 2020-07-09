Месси никогда не уйдет из «Барселоны» в другой топ-клуб. Он скопирует путь Иньесты и Хави

Забейте на эти инсайды.

Шесть с половиной лет назад я пришел на Eurosport и сразу написал текст о том, как Месси доводит «Барселону» до лютого кризиса. Лео как раз протащил в клуб ручного тренера Мартино (тот все проиграл), издевался над Алексисом Санчесом, унижал Кристиана Тельо и вообще вел себя крайне омерзительно. Казалось, «Барсе» пора с ним прощаться – об этом и была моя колонка, которая ничего не изменила: Лионель остался в Каталонии.

Спустя год Месси открыто ругался с Луисом Энрике. Я снова расчехлил хейтерский арбалет и настрочил высокоморальный пост о том, что игрок, даже если это Лео, не может быть важнее клуба. Лирика простая: пора продавать парня в «Манчестер Сити».

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Лео Месси и Луис Энрике в 2015-м Фото: Getty Images

Через два месяца после того материала Месси размотал Боатенга, потом взял с «Барсой» очередной Кубок чемпионов, помирился с Энрике и решил никуда не уходить.

Чуть позже Лео яростно торговался за новый контракт, и его снова отправляли то в «Сити», то в «ПСЖ», то в «Челси». Я писал: ага, ура, наконец-то Месси даст мастер-класс в другой лиге. Разумеется, он опять остался на «Камп Ноу» – клуб удовлетворил все его требования. Надо признать: Месси выбивает деньги не менее талантливо, чем вкручивает очередной штрафной.

Если прошерстить заголовки за последние лет пять, возникнет ощущение, что Лионель постоянно ворчит. Паузы в инсайдах про недовольство Месси возникают лишь после того, как он продлевает договор с «Барсой». Затем все по новой: выясняется, что Лео не устраивает трансферная политика (продажа Неймара), тренеры (Вальверде – физрук), спортивные директора (Месси открыто критиковал Абидаля) и президент (конфликт аргентинца с Бартомеу разгорается прямо этим летом).

Все это вроде бы указывает на то, что Лионель действительно может уйти из «Барселоны» к другому гранду – парень ведь правда устал от хаоса в руководстве, поражений в ЛЧ, сомнительных коучей и сумбурных приобретений. Но важно хотя бы один раз побывать в Каталонии, чтобы понять – Месси уже прирос к Барселоне, стал частью ее культурного кода.

Футболки, сувениры, постеры, билборды, песни, книги – город поклоняется одному человеку. Такого не было ни в Париже времен Златана, ни в Ливерпуле эпохи Джеррарда, ни в Мадриде, когда там феерил Криштиану. Соответственно, любой президент «Барсы», который продаст или отпустит Месси, автоматически станет фольклорным антигероем, изгоем и подлецом.

Лео прекрасно это понимает, поэтому в 33 уверенно конвертирует интерес других топов в денежные знаки из каталонской казны. Например, недавно всплыл вариант с «Интером», и Месси уже выкручивает руки Бартомеу, который внезапно вздумал понизить лидеру зарплату. Примитивный, но эффективный шантаж.

Лионель Месси в матче ЛЧ против «МЮ» в 2019 году Фото: Getty Images

Я абсолютно не верю, что Лео попробует себя в АПЛ у Пепа Гвардиолы. Фантазии о том, что Месси отправится в Серию А, тоже смешные: да, было бы круто снова увидеть их в одной лиге с Криштиану, но такое возможно только в FIFA. «ПСЖ»? Очередные глупости. На самом деле Лионеля полностью устраивает его авторитет и влияние в «Барселоне», а остальное – вопрос кэша. Более того, Месси и сам этого не скрывает. Однажды он признался, что мог уйти из «Барсы» в 2014 году. Причина – те самые деньги: Лео устал от претензий испанских налоговиков и подумывал сменить чемпионат. Сейчас таких проблем уже нет – можно смело сидеть дома.

Скорее всего, «Барселона» не последний клуб в карьере Месси. Он все же постареет и осознает, что уходить надо вовремя. К этому моменту получить сумасшедший контракт у европейского гранда будет нереально даже чисто теоретически, поэтому Лео выберет продолжение в духе Иньесты или Хави. Экзотическая лига, невероятная популярность и солидный оклад для коллекционера «Золотых мячей» – идеальный расклад. Другой сценарий – возвращение домой, милый сезончик за «Олд Бойз» и триумфальное завершение карьеры в Аргентине.

Одно можно сказать точно: перехода в «Сити», «Интер» или «ПСЖ» уже не случится. Поверьте человеку, который переживал за отношения Лео с «Барсой» больше, чем за свои. Когда-нибудь они расстанутся. Но Месси точно не изменит этому клубу с его конкурентом.

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