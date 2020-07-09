У Винисиуса заподозрили коронавирус. Зидан заявил, что тест мог дать сбой

Футболисту временно запретили тренироваться.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что свежий тест вингера Винисиуса Жуниора на коронавирус вызвал у медиков клуба подозрения.

«Врач проинформировал меня, что тест показал отклонения от нормы. Мы провели повторную проверку и сегодня днем узнаем результат. Иногда тесты дают сбой, такое случается.

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Как и всегда в таких ситуациях, игрок не может тренироваться. Надеюсь, Винисиус здоров и сможет вернуться к тренировкам уже завтра», – приводит слова Зидана Marca.

«Реал» проведет следующий матч 10 июля. Команда Зидана примет «Алавес» на «Сантьяго Бернабеу».

19-летний Винисиус в нынешнем сезоне отыграл за «Реал» 35 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

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