«У него в руках красная кнопка». The Athletic – о масштабе влияния Месси на «Барсу»

Лионель Месси
Фото: Getty Images
Лео с легкостью мог бы уволить тренера и даже президента.
Источник, близкий к ситуации в «Барселоне», рассказал об уровне влияния, которое лидер команды Лионель Месси оказывает на клуб.
«Если бы Лео захотел, то мог бы хоть завтра с легкостью заявить: «Нам нужен новый президент и новый тренер». У него в руках красная кнопка, каждый день. Но он никогда на нее не нажимает», – цитирует источника The Athletic.
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- Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Лео провел на «Камп Ноу» всю профессиональную карьеру.
- За это время Месси шесть раз выиграл «Золотой мяч» и четыре раза – Лигу чемпионов.
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