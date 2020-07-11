Судивший «Реал» арбитр получил травму и заменился в перерыве

Хесус Хиль Мансано успел поставить пенальти в ворота «Алавеса».

Судья Хесус Хиль Мансано, обслуживавший матч 35-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Алавесом», получил травму и был заменен.

Арбитр травмировал голеностоп, и на поле вышли медики для оказания помощи. Повреждение оказалось слишком серьезным, в перерыве произошла замена рефери – оставшееся время игру судил Эктор Родригес Карпальо.

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Хесус Хиль успел назначить пенальти в ворота «Алавеса».

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