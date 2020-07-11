Бэйл вместо просмотра игры «Реала» натянул маску на глаза и развалился на трибуне

Гарет Бэйл
Фото: Getty Images
Гарету очень интересно наблюдать за игрой своей команды.
Фотографы засняли нападающего «Реала» Гарета Бэйла на скамейке запасных во время матча 35-го тура чемпионата Испании против «Алавеса».
30-летний валлиец вальяжно развалился на сиденьях стадиона Альфредо ди Стефано, вытянул ноги и прикрыл глаза черной медицинской маской.
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Marca: «Реал» расстанется с пятью футболистами и обойдется без покупок
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В целом некогда самый дорогой футболист в истории с трудом находил себе занятие.
Marca сравнила изображение со знаменитой фотографией экс-игрока мадридского клуба Жюльена Фобера, сделанной в 2009 году.
- Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан давно выступает за продажу Бэйла.
- Ранее Гарет позировал с баннером «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке».
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