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Бэйл вместо просмотра игры «Реала» натянул маску на глаза и развалился на трибуне

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Гарет Бэйл

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Гарету очень интересно наблюдать за игрой своей команды.

Фотографы засняли нападающего «Реала» Гарета Бэйла на скамейке запасных во время матча 35-го тура чемпионата Испании против «Алавеса».

30-летний валлиец вальяжно развалился на сиденьях стадиона Альфредо ди Стефано, вытянул ноги и прикрыл глаза черной медицинской маской.

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В целом некогда самый дорогой футболист в истории с трудом находил себе занятие.

Marca сравнила изображение со знаменитой фотографией экс-игрока мадридского клуба Жюльена Фобера, сделанной в 2009 году.

  • Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан давно выступает за продажу Бэйла.
  • Ранее Гарет позировал с баннером «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке».

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