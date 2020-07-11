Хави Эрнандес
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Виктор Фонт уверен, что будущее клуба нельзя связывать с Кике Сетьеном.
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт заявил, что в случае его победы на выборах клуб возглавит бывший полузащитник Хави.
– Сетьен – нынешний тренер «Барселоны», уже по этой причине он заслуживает уважения и поддержки. Он всегда нравился мне как тренер. Но правда такова, что он не тот тренер, на которого мы можем рассчитывать в будущем.
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– Если вы выиграете выборы, тренером станет Хави?
– Верно. Правда, Хави возглавит «Барсу» тогда, когда сам решит, кто бы ни был президентом. Но я уверен и в том, что нет другого проекта, который гарантировал бы Хави реализацию его идей с максимальным шансом на успех. Если я буду руководить «Барселоной», Хави станет центром футбольного проекта клуба на ближайшие годы, – цитирует Фонта Ole.
- 5 июля 40-летний Хави продлил контракт с катарским «Аль-Саддом».
- Выборы президента «Барселоны» состоятся в 2021 году, сейчас клубом руководит Жозеп Мария Бартомеу.
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