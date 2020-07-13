Смолов показал видео, как учит одноклубников материться по-русски

Федор Смолов и Яго Аспас
Фото: Getty Images
У футболистов «Сельты» уже отлично получается.
Нападающий «Сельты» Федор Смолов научил одноклубников Нестора Араухо и Окая Йокуслу материться по-русски. Форвард выложил в инстаграм видео.
«Нестор, скажи, пожалуйста», – попросил Смолов.
Чемпионат Испании
AS оставила Смолова без оценки в игре с «Атлетико» – он единственный, кто получил 0
08/07/2020 В 16:21
«Иди на *** [хрен]», – несколько раз сказал по-русски Араухо. Затем его слова повторил Йокуслу.
«Как будто и не уезжал из России», – подписал публикацию Смолов. Видео, как вы понимаете, нельзя посмотреть на сайте – пройдите по ссылке.
- Права на 30-летнего Смолова принадлежат «Локомотиву», арендное соглашение продлено до фактического завершения сезона.
- В чемпионате Испании-2019/20 Федор провел 14 матчей и забил два мяча (в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны»).
Чемпионат Испании
«Сельта» продлила аренду Смолова до конца сезона
01/07/2020 В 07:45
Чемпионат Испании
0 ударов в створ, худшая точность пасов в команде – Смолов неудачно сыграл с «Мальоркой»
30/06/2020 В 21:10