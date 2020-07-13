Смолов показал видео, как учит одноклубников материться по-русски

У футболистов «Сельты» уже отлично получается.

Нападающий «Сельты» Федор Смолов научил одноклубников Нестора Араухо и Окая Йокуслу материться по-русски. Форвард выложил в инстаграм видео.

«Нестор, скажи, пожалуйста», – попросил Смолов.

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«Иди на *** [хрен]», – несколько раз сказал по-русски Араухо. Затем его слова повторил Йокуслу.

«Как будто и не уезжал из России», – подписал публикацию Смолов. Видео, как вы понимаете, нельзя посмотреть на сайте – пройдите по ссылке.

Права на 30-летнего Смолова принадлежат «Локомотиву», арендное соглашение продлено до фактического завершения сезона.

В чемпионате Испании-2019/20 Федор провел 14 матчей и забил два мяча (в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны»).

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