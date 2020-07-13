Экс-директор «Реала» Вальдано: «Нынешняя «Барселона» – не претендент на чемпионство»

Хорхе Вальдано
Фото: Getty Images
«Реал» опережает «Барсу» всего на одно очко, но его бывшие сотрудники уже записали в актив Зинедина Зидана очередной титул.
Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано оценил игру «Барселоны» в сезоне-2019/20.
«Не рассматриваю нынешнюю «Барселону» как претендента на чемпионство ни в Ла Лиге, ни в Лиге чемпионов. Месси давно говорил, что этого уровня недостаточно, чтобы играть в Европе. Месси не может делать в «Барселоне» все. От него требуют слишком многого», – цитирует Вальдано El Transistor.
Чемпионат Испании
Кандидат в президенты «Барсы» пообещал сделать Хави главным тренером
11/07/2020 В 12:45
- Вальдано играл за «Реал» в 1984-87 годах, тренировал команду в 1994-96 годах, а с 2009-го по 2011-й занимал пост гендиректора.
- «Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице Примеры, у команды 79 очков после 36 матчей.
- «Реал» идет на первом месте, набрав 80 очков после 35 игр.
Месси никогда не уйдет из «Барселоны» в другой топ-клуб. Он скопирует путь Иньесты и Хави
Качай приложение Eurosport для iOS или Android
Чемпионат Испании
Бэйл вместо просмотра игры «Реала» натянул маску на глаза и развалился на трибуне
11/07/2020 В 11:01
Чемпионат Франции
«Реал» даст взятку Мбаппе, чтобы тот переехал в Мадрид. Разве это законно?
9 ЧАСОВ НАЗАД