Экс-директор «Реала» Вальдано: «Нынешняя «Барселона» – не претендент на чемпионство»

«Реал» опережает «Барсу» всего на одно очко, но его бывшие сотрудники уже записали в актив Зинедина Зидана очередной титул.

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано оценил игру «Барселоны» в сезоне-2019/20.

«Не рассматриваю нынешнюю «Барселону» как претендента на чемпионство ни в Ла Лиге, ни в Лиге чемпионов. Месси давно говорил, что этого уровня недостаточно, чтобы играть в Европе. Месси не может делать в «Барселоне» все. От него требуют слишком многого», – цитирует Вальдано El Transistor.

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Вальдано играл за «Реал» в 1984-87 годах, тренировал команду в 1994-96 годах, а с 2009-го по 2011-й занимал пост гендиректора.

«Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице Примеры, у команды 79 очков после 36 матчей.

«Реал» идет на первом месте, набрав 80 очков после 35 игр.

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