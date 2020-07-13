В 2007-м Капелло уволили за чемпионство при скучной игре. «Реал»-2020 еще прагматичнее

Получается, что Зизу тоже уволят?

За несколько дней до рестарта чемпионата Зинедин Зидан отвечал на вопросы журналистов и заявил, что «Реалу» осталось сыграть 11 финалов в чемпионате. Прошло 9 туров – 9 финалов «Реал» выиграл. Мадридцам до чемпионства осталось набрать всего пару очков, поэтому те слова Зизу теперь не кажутся смешными.

В сезоне-2019/20 «бланкос» почти выковали чемпионство (хоть кто-то сомневается, что оно будет?) в удивительно прагматичном стиле. Забили на 14 голов меньше «Барселоны», пропустили в 36 играх всего 22 мяча (у «Атлетико» на 4 больше) и взяли в сообщники продвинутую статистику. За два тура до финиша «Реал» забил на 3 мяча меньше, чем должен был по xG, зато пропустил почти на 9 банок меньше ожидаемого, ознаменовав триумф Рамоса, Варана и их временных сменщиков.

Чемпионат Испании Экс-директор «Реала» Вальдано: «Нынешняя «Барселона» – не претендент на чемпионство» 3 ЧАСОВ НАЗАД

«Реал»-2020 играет настолько прагматично, что каждый матч мадридцев ночью – гарантированное успокоительное. Если «бланкос» еще и забивают первыми, то усыпительный эффект становится почти медикаментозным. В матче против «Гранады» было примерно так: быстрый гол «Мадрида», быстрый гол «Мадрида» №2, брыкания «Гранады», усыпление, три очка в сумку Зидана. Примерно в таком стиле «бланкос» играли в каждом матче после перерыва. Против «Хетафе» и «Атлетика» хватило одного гола с пенальти, против «Алавеса» был еще и контрольный выстрел в голову, но тоже после пенальти. В других посткарантинных матчах гол и последующее усыпление тоже соседствовали очень тесно. «Реал» делал дело и спускал напор до оборотов, которых хватало бы ровно на то, чтобы удушающим захватом не давать сопернику шевелиться. В этом нет ровно ничего страшного, «Реал»-2020 просто действует по концепции известного тезиса про то, что «очки не пахнут».

Когда-то мадридцы стремились избавиться от таких замашек. Во время второго прихода Фабио Капелло «Реал» выиграл чемпионство в стиле, который сейчас использует Зидан. Пусть команды итальянца и француза отличаются схемой и подбором игроков, но философию используют примерно одну – взять очки с минимумом усилий и выиграть чемпионство. Довольно скоро Зидан чемпионство возьмет, вот только он не закончит, как Фабио.

Фабио Капелло, «Реал» Фото: Getty Images

Будущего тренера сборной России уволили спустя 12 дней после триумфа в сезоне-2006/07. Ему вменяли игру, которая не была чемпионской и не радовала фанатов, а еще то, что «королевский клуб» не побеждал, а вырывал победы. Спортивный директор Предраг Миятович после отставки тренера даже говорил о том, что только результата для «Мадрида» недостаточно: «Мы не думаем, что Фабио Капелло – это тот человек, с которым «Реал» достигнет того будущего, о котором мы мечтаем. Мы хотим найти человека, который может дать «Реалу» не только результат, но и игру. В следующем сезоне мы должны играть в другой футбол».

С Берндом Шустером «Реал» действительно заиграл более результативно и в следующем сезоне взял чемпионство куда увереннее, но это совсем другая история. «Бланкос» Капелло, при всех словах о слишком оборонительном стиле игры, забивали немногим меньше, чем «Реал» Зидана 2.0. В чемпионате-2006/07 настреляли 66 мячей – против 66 мячей «Реала» после 26 туров Примеры-2019/20. Пропустили парни Капелло и вовсе больше – 40 против 22, так что об излишне оборонительном стиле говорить точно нельзя. Больше 2 мячей обе команды забивали одинаково часто (в 20 матчах), три и больше трех чаще выдавала команда Капелло (11 против 10). Да, у «Реала»-2020 больше очков, но Зидана вообще-то тоже нужно обвинить в излишней сухости, но этого почему-то не происходит.

Кажется, спустя 13 лет цикл завершился и в жизнь претворился мем «Верните мне мой 2007-й». «Реал», как и тогда, теперь берет чемпионство, жертвуя глазами болельщиков (хорошо хоть их нет на трибунах) и постулатами атакующей игры. История и клубный музей точно будут довольны, но не будут ли «Реал»-2020 вспоминать, как «Реал»-2007?

Телеграм-канал Дмитрия Панферова

«Гранада» – «Реал» – 1:2

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Испании Президент «Барселоны» – о «Реале»: «ВАР всегда помогает одной и той же команде» 06/07/2020 В 08:01