Малком попал в рейтинг лучших нападающих «Барсы» за 20 лет, Месси – первый

Авторы сравнивали число забитых мячей за матч.

Лионель Месси возглавил рейтинг лучших нападающих «Барселоны» за последние 20 лет по числу забитых мячей за матч. В список также попал бразильский форвард «Зенита» Малком.

Вслед за Месси (0,87 гола за матч) в списке от Give Me Sport расположились Луис Суарес (0,7), Самюэль Это'О (0,65), Неймар (0,56) и Златан Ибрагимович (0,48). 23-летний Малком занял 24-е место с показателем 0,16 гола за матч.

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«Помните, как руководству «Барсы» казалось, что они провернули трансфер века, урвав Малкома из-под носа «Ромы»? Его покупка не должна была вызывать вопросов. Но после бразилец всегда чувствовал себя запасной деталью в механизме Эрнесто Вальверде. Он забил «Реалу», но был продан в «Зенит» буквально через год после подписания контракта», – пишут авторы рейтинга.

Топ-10 рейтинга – здесь , места с 11-го по 26-е – тут

Малком стал с «Зенитом» чемпионом России в сезоне-2019/20.

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