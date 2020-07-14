Смолов травмировался и рискует пропустить остаток сезона

Федор Смолов, «Сельта»
Фото: Getty Images
Но если восстановление будет проходить хорошо, Федор еще выйдет на поле.
«Сельта» рассказала о состоянии здоровья российского нападающего Федора Смолова.
В официальном релизе клуба сообщается, что у 30-летнего форварда диагностирован отек приводящей мышцы правой ноги. Есть вероятность, что он не сыграет в оставшихся двух матчах сезона-2019/20: это станет понятно по мере прохождения лечения.
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- Права на Смолова принадлежат «Локомотиву», арендное соглашение продлено до фактического завершения сезона.
- В чемпионате Испании-2019/20 Федор провел 14 матчей и забил два мяча (в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны»).
- В последних турах Ла Лиги «Сельта» сыграет с «Леванте» и «Эспаньолом» – клуб борется за выживание.
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