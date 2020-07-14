Смолов травмировался и рискует пропустить остаток сезона

Но если восстановление будет проходить хорошо, Федор еще выйдет на поле.

«Сельта» рассказала о состоянии здоровья российского нападающего Федора Смолова.

В официальном релизе клуба сообщается, что у 30-летнего форварда диагностирован отек приводящей мышцы правой ноги. Есть вероятность, что он не сыграет в оставшихся двух матчах сезона-2019/20: это станет понятно по мере прохождения лечения.

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Права на Смолова принадлежат «Локомотиву», арендное соглашение продлено до фактического завершения сезона.

В чемпионате Испании-2019/20 Федор провел 14 матчей и забил два мяча (в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны»).

В последних турах Ла Лиги «Сельта» сыграет с «Леванте» и «Эспаньолом» – клуб борется за выживание.

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Чемпионат Испании AS оставила Смолова без оценки в игре с «Атлетико» – он единственный, кто получил 0 08/07/2020 В 16:21