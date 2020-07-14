Хамес, возможно, снова встречается с Кендрой Ласт. Порнодива томно поздравила игрока с днем рождения

Колумбиец практически не играет в этом сезоне. Нужно же как-то снимать стресс?

Известная порноактриса Кендра Ласт поздравила полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса с днем рождения.

«С днем рождения, Хамес. Надеюсь, все прошло хорошо», – написала Ласт в твиттере.

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Слухи о том, что Родригес встречается с Кендрой, появляются в медиа с начала 2018 года. Тогда парочка подписалась друг на друга в твиттере, а порнозвезда выложила в инстаграм вот это видео, тегнув Хамеса:

В чемпионате Испании-2019/20 Хамес провел восемь матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

«Реал» занимает первую строчку в турнирной таблице Примеры, команда Зинедина Зидана за два тура до финиша опережает «Барселону» на четыре очка.

Спала с Хамесом, разбила брак Джона Сины, следит за Конором. Порнодива Кендра Ласт и спорт = ❤️

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