Футбол
Чемпионат Испании

Хамес, возможно, снова встречается с Кендрой Ласт. Порнодива томно поздравила игрока с днем рождения

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Кендра Ласт

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 26 минут

Колумбиец практически не играет в этом сезоне. Нужно же как-то снимать стресс?

Известная порноактриса Кендра Ласт поздравила полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса с днем рождения.

«С днем рождения, Хамес. Надеюсь, все прошло хорошо», – написала Ласт в твиттере.

Чемпионат Италии

The Sun: бразильскому двойнику Роналду предложили сняться в порно в роли Криша

04/07/2020 В 11:46

Слухи о том, что Родригес встречается с Кендрой, появляются в медиа с начала 2018 года. Тогда парочка подписалась друг на друга в твиттере, а порнозвезда выложила в инстаграм вот это видео, тегнув Хамеса:

  • В чемпионате Испании-2019/20 Хамес провел восемь матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
  • «Реал» занимает первую строчку в турнирной таблице Примеры, команда Зинедина Зидана за два тура до финиша опережает «Барселону» на четыре очка.

Спала с Хамесом, разбила брак Джона Сины, следит за Конором. Порнодива Кендра Ласт и спорт = ❤️

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Англии

«Жду тебя и твоего петушка». Легенда сборной Колумбии пофлиртовал со звездой фильмов для взрослых

14/05/2019 В 19:03
Чемпионат Испании

Marca: «Реал» расстанется с пятью футболистами и обойдется без покупок

06/07/2020 В 12:57
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииРеал МадридХамес Родригес
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир