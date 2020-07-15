Mundo Deportivo: не все в «Барселоне» ждут камбэка Хави – он хочет слишком много контроля

Легенда планирует изменить всю структуру клуба.

Не все в «Барселоне» рады перспективе возвращения в клуб Хави.

Во время переговоров в январе испанец обозначил ряд требований и рассказал о планах в случае камбэка в Каталонию. В итоге сине-гранатовые не смогли гарантировать ему выполнения всех условий и назначили Кике Сетьена. Посредственная игра команды и скромные результаты породили слухи о скором увольнении Кике – по информации Mundo Deportivo, основным и единственным серьезным кандидатом на пост является Хави.

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Тем не менее, в руководстве клуба многие настроены скептически: модель управления, предложенная Хави по ходу зимних переговоров, предполагает полный контроль испанца во всех сферах жизни клуба. Более того, он планирует значительно поменять текущую структуру управления командой.

Недавно Хави продлил контракт с «Аль-Саддом» на один год.

Хави – продукт академии «Барселоны». Он провел в клубе всю карьеру до переезда в Катар в 2015 году.

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