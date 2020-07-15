Mundo Deportivo: не все в «Барселоне» ждут камбэка Хави – он хочет слишком много контроля

Хави
Фото: Getty Images
Легенда планирует изменить всю структуру клуба.
Не все в «Барселоне» рады перспективе возвращения в клуб Хави.
Во время переговоров в январе испанец обозначил ряд требований и рассказал о планах в случае камбэка в Каталонию. В итоге сине-гранатовые не смогли гарантировать ему выполнения всех условий и назначили Кике Сетьена. Посредственная игра команды и скромные результаты породили слухи о скором увольнении Кике – по информации Mundo Deportivo, основным и единственным серьезным кандидатом на пост является Хави.
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Тем не менее, в руководстве клуба многие настроены скептически: модель управления, предложенная Хави по ходу зимних переговоров, предполагает полный контроль испанца во всех сферах жизни клуба. Более того, он планирует значительно поменять текущую структуру управления командой.
- Недавно Хави продлил контракт с «Аль-Саддом» на один год.
- Хави – продукт академии «Барселоны». Он провел в клубе всю карьеру до переезда в Катар в 2015 году.
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