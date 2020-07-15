El Chiringuito: «ПСЖ» просит у «Барсы» за Неймара 80 млн евро и Дембеле

Клубы продолжают торги.

Чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» выдвинул «Барселоне» требования по трансферу Неймара.

Слухи о камбэке игрока в Каталонию циркулируют второе лето, но финансовый кризис из-за коронавируса осложняет процесс. Как сообщает El Chiringuito, «ПСЖ» готов на обмен с доплатой – парижане хотят получить за бразильца 80 млн евро и Усмана Дембеле.

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«Барса» купила Дембеле в 2017-м в качестве замены Неймару.

Большую часть времени француз проводит в лазарете.

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