El Chiringuito: «ПСЖ» просит у «Барсы» за Неймара 80 млн евро и Дембеле

Неймар
Фото: Getty Images
Клубы продолжают торги.
Чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» выдвинул «Барселоне» требования по трансферу Неймара.
Слухи о камбэке игрока в Каталонию циркулируют второе лето, но финансовый кризис из-за коронавируса осложняет процесс. Как сообщает El Chiringuito, «ПСЖ» готов на обмен с доплатой – парижане хотят получить за бразильца 80 млн евро и Усмана Дембеле.
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- «Барса» купила Дембеле в 2017-м в качестве замены Неймару.
- Большую часть времени француз проводит в лазарете.
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