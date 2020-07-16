Каталонцам нужны деньги на реновацию стадиона.

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что клуб возьмет кредит на 800 млн евро.

«Я не знаю, согласовали ли они это или лишь заключили предварительное соглашение. Клуб обязан рассчитаться в течение 20 лет. Они должны объяснить это, так же как и планы по реновации «Камп Ноу» и права на название арены. Я буду очень внимателен ко всему, что они делают, потому что они могут навредить наследию клуба», – цитирует экс-функционера клуба El Pais.

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Согласно последним отчетам «сине-гранатовых», долг команды без учеты нового кредита составлял 217 млн евро – таким образом, общая задолженность команды перевалила за миллиард евро. По информации источника, новый кредит необходим каталонцам для реализации планов по обновлению стадиона «Камп Ноу» и прилежащих территорий. Изначально планировалось потратить на проект 600 млн, но потенциальные затраты возросли.

Лапорта возглавлял «Барселону» с 2003 по 2010 годы.

Клуб занимает второе место в чемпионате Испании.

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