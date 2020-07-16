Мадридцы впервые за два года поднялись выше третьего места – сразу на первое.

Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании сезона-2019/20.

Команда под руководством Зинедина Зидана завоевала титул за тур до финиша турнира, это стало возможно благодаря победе в домашнем матче над «Вильярреалом» (2:1). Два мяча в составе хозяев забил Карим Бензема.

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«Реал» в 34-й раз выиграл внутреннее первенство и теперь опережает «Барселону» на восемь чашек. При этом для «сливочных» это всего третья победа в турнире в этом десятилетии – предыдущие были добыты в сезонах-2011/12 и -2016/17. Последнии два розыгрыша клуб завершал на третьей позиции, чемпионство оба раза праздновала «Барселона», а вторым становился «Атлетико».

Для Зинедина Зидана этот трофей стал 11-м в качестве тренера – все завоеваны с «Реалом».

«Мадрид» выиграл второй турнир после ухода из команды Криштиану Роналду.

В 2007-м Капелло уволили за чемпионство при скучной игре. «Реал»-2020 еще прагматичнее

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