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Рамос разыграл пенальти с Бензема, но судья заставил перебить

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Серхио Рамос и Карим Бензема

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
10 минут назад

Получилось лучше, чем у Анри и Пиреса, но гол все равно не засчитали.

«Реал» в матче 37-го тура чемпионата Испании выиграл у «Вильярреала» со счетом 2:1 и стал победителем первенства.

Оба мяча в составе «галактикос» забил француз Карим Бензема. Во втором тайме при счете 1:0 в пользу «Реала» капитан хозяев Серхио Рамос заработал пенальти и сам же отправился его бить. Серхио решил схитрить и разыграл мяч с Бензема, который и отправил его в сетку. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не засчитал гол, так как Карим раньше положенного забежал в штрафную «Вильярреала». В итоге Бензема перебил пенальти самостоятельно и оформил чемпионский дубль.

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  • «Реал» стал чемпионом Испании в 34-й раз, это рекорд Ла Лиги.
  • В 2005 году разыграть пенальти попробовали футболисты «Арсенала» Тьерри Анри и Робер Пирес, однако из-за ошибки Пиреса дело даже не дошло до удара.

В 2007-м Капелло уволили за чемпионство при скучной игре. «Реал»-2020 еще прагматичнее

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