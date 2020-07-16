Получилось лучше, чем у Анри и Пиреса, но гол все равно не засчитали.

«Реал» в матче 37-го тура чемпионата Испании выиграл у «Вильярреала» со счетом 2:1 и стал победителем первенства.

Оба мяча в составе «галактикос» забил француз Карим Бензема. Во втором тайме при счете 1:0 в пользу «Реала» капитан хозяев Серхио Рамос заработал пенальти и сам же отправился его бить. Серхио решил схитрить и разыграл мяч с Бензема, который и отправил его в сетку. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не засчитал гол, так как Карим раньше положенного забежал в штрафную «Вильярреала». В итоге Бензема перебил пенальти самостоятельно и оформил чемпионский дубль.

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«Реал» стал чемпионом Испании в 34-й раз, это рекорд Ла Лиги.

В 2005 году разыграть пенальти попробовали футболисты «Арсенала» Тьерри Анри и Робер Пирес, однако из-за ошибки Пиреса дело даже не дошло до удара

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