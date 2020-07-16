Победа в Ла Лиге – 91-й трофей в истории «Реала». По этому показателю «Мадрид» догнал «Барселону»

В вечном противостоянии снова паритет.

«Реал» победил «Вильярреал» в матче 37-го тура Ла Лиги и в 34-й раз выиграл чемпионат Испании.

Этот титул стал для мадридского суперклуба 91-м в истории. «Галактикос» 34 раза побеждали в Ла Лиге, 19 раз выигрывали Кубок Короля, 11 – Суперкубок и 1 – Кубок лиги. На международной арене «Реал» 13 раз выигрывал Лигу чемпионов, 3 – Межконтинентальный кубок, 2 – Кубок УЕФА, 4 – Клубный чемпионат мира и 4 – Суперкубок УЕФА.

Чемпионат Испании Рамос и Зидан прокомментировали обвинения о работе «Реала» с судьями 25/06/2020 В 06:30

По общему числу трофеев «Реал» догнал «Барселону». «Сине-гранатовые» 26 раз побеждали в Ла Лиге, 30 раз выигрывали Кубок Короля, 13 – Суперкубок и 2 – Кубок лиги. На международной арене «Барса» 5 раз побеждала в Лиге чемпионов, 5 раз выигрывала Суперкубок УЕФА, 3 – Кубок ярмарок, 3 – Клубный чемпионат мира и 4 – Кубок обладателей кубков.

Главный тренер Зинедин Зидан выиграл с «Реалом» 11-й трофей (3 Лиги чемпионов, 2 чемпионата Испании, 2 клубных ЧМ, 2 Суперкубка УЕФА и 2 Суперкубка Испании).

В качестве игрока Зизу брал в составе «галактикос» 6 трофеев (национальный чемпионат, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и дважды – Суперкубок Испании).

Рамос разыграл пенальти с Бензема, но судья заставил перебить

Подписывайся на нас в инстаграме

Чемпионат Италии 5 лет в «Ювентусе» – главный отрезок в карьере Зидана. Благодаря Серии А француз стал великим 30/06/2020 В 10:08