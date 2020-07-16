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Месси выразил сожаление игрой «Барселоны» в чемпионате и конкретно в матче против «Осасуны»

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Лионель Месси, «Барселона»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 27 минут

Лидер каталонцев взял слово после проигрыша титула мадридскому «Реалу».

Лионель Месси дал комментарий после поражения «Барселоны» от «Осасуны» в рамках 37-го тура чемпионата Испании (1:2). Это поражение завершило чемпионскую гонку в Ла Лиге – победителем стал «Реал».

«Мы должны относиться самокритично к себе, все вокруг. Мы «Барселона» и должны выигрывать каждую игру, вне зависимости от того что это за игра», – цитирует Месси официальный твиттер «сине-гранатовых».

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Победа в Ла Лиге – 91-й трофей в истории «Реала». По этому показателю «Мадрид» догнал «Барселону»

ЧЕРЕЗ 17 МИНУТ
  • «Барселона» впервые за два года упустила титул в домашнем первенстве.
  • Каталонцы и мадридцы сравнялись по общему числу трофеев – их у команд теперь по 91.

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