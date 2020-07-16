«Реал» выиграл титул у очень слабой «Барселоны». Месси выбивает новый контракт и слил Ла Лигу Зидану

У Лео в этом сезоне были дела поважнее.

В «Барселоне» – праздник, ведь они выиграли чемпионат. Да, Кике Сетьен с Жозепом Бартомеу не очень рады, потому что это чемпионат по сложным и серьезным лицам – суперфинал как раз проходил на «Камп Ноу» в последние полчаса матча с «Осасуной». Маленькая памплонская команда с 11-го места в таблице держала ничью с грозными каталонцами, осталась в меньшинстве и все равно как-то отбивалась от Месси, Суареса и Фати, а в конце казнила фаворита голом на 95-й минуте.

Чемпионат Испании «сине-гранатовые» давно проиграли: фанаты «Барсы» поняли это по стартовому составу с «Осасуной», здоровые люди – по новостным заголовкам весны 2020 года.

Чемпионат Испании Месси выразил сожаление игрой «Барселоны» в чемпионате и конкретно в матче против «Осасуны» ЧАС НАЗАД

Президент Бартомеу словно устроил перед новыми выборами сериал «Карточный домик» с поправкой на масштаб. Проплаченные боты в твиттере поливали нечистотами лучших игроков «блауграны», Месси почти в открытую воюет за новый контракт и организует сливы об уходе, а отставку старого тренера и назначение нового невозможно объяснить рационально. Вряд ли сам Жозеп назовет минусы одного и плюсы другого, чтобы хоть как-то оправдать приглашение Сетьена – Вальверде лидировал в Ла Лиге на момент увольнения, Кике привез семиочковое отставание.

Кике Сетьен, Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

Конечно, в такой ситуации футболисты сильно кашляют от токсичных паров вокруг клуба, их легкие хуже работают в матчах и вынуждают игроков реже добегать до передач под удар в штрафной. Неудивительно, что даже в плохой встрече с «Осасуной» мяч забил Лионель Месси – единственное оружие «Барсы», которое не подводит, даже когда вокруг сплошные канцерогены.

Казалось бы, по такой обстановке на «Камп Ноу» «Реал» должен был становиться чемпионом где-то вместе с «Ливерпулем» – в конце июня. Можно было еще синхронизироваться с «Зенитом» и отпраздновать титул в начале июля. Но «бланкос» дотянули до второй половины лета и подняли испанский кубок (всего третий за десятилетие) после 37-го тура Примеры. Это, безусловно, расплата за слабый осенне-зимний отрезок, когда оба гранда теряли очки и шли друг за дружкой нос к носу.

Столичному клубу повезло, что за период коронавирусной паузы «сине-гранатовым» хватило времени, чтобы сожрать самих себя изнутри. Сейчас самое время вспоминать, за какой отрезок это самая слабая «Барса». Например, в сезоне-2016/17, когда «Мадрид» последний раз брал титул, Луис Энрике напоследок набрал 90 очков и всего три балла уступил чемпионам. При Херардо Мартино «блауграна» до последнего сражалась с мускулистым «Атлетико», при Тито Виланове и вовсе пробила соточку.

Получается, мощь каталонской команды началась чуть ли не с приглашения Хосепа Гвардиолы. Это у Франка Райкарда Роналдиньо вместо бицепсов отращивал пузицепсы – у Кике Сетьена тотальное переедание заменяет тотальный игнор тренерских установок. Еще в матче с «Атлетико» все заметили: в паузе на водопой «индейцы» сгрудились вокруг Диего Симеоне и слушают указания, как правильно рвать соперника, а Месси с друзьями ходят каждый сам по себе, заливаются H2O и бродят по газону, словно любимые коровы из деревни Кике.

«Атлетико» – «Барселона» Фото: Eurosport

Так что 10 увереннейших побед подряд после рестарта сезона – это очень здорово и правда внушает страх, но когда соперник по чемпионской гонке настолько беспомощен, не нужно врубать пятую передачу. Да, «Реал» часто в таких случаях включает психологические приемчики и поигрывает мускулами перед «Барсой», чтобы в следующем споре ткнуть врага носом в таблицу. Поэтому, наверное, такая мощная игра с бесконечными пенальти Рамоса как-то оправдана и еще пригодится в ответке с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, но для унижения Кике Сетьена однозначно хватило бы и меньших затрат.

Неизвестно, когда «Барселона» снова станет сильной и что для этого нужно сделать. Грядущий уход Бартомеу проложит дорогу к президентскому креслу другому кандидату, Виктору Фонту, который обещает вернуть на «Камп Ноу» Хави. Но насколько великая шестерка каталонцев станет самостоятельным тренером, а не кем-то вроде того же Мартино, ручного коуча Лионеля Месси?

Все вновь замыкается на фигуре Лео, который настолько же гениален в созидании, сколько опасен в разрушении. По крайней мере, в этом сезоне все ясно – капитан «Барсы» сосредоточился на действительно важной вещи – последнем продлении контракта с клубом, а не на битве с «Реалом». Возможно, на следующий чемпионат Месси выйдет с готовым соглашением и даст бой мадридцам, но пока Зидан с Рамосом празднуют и совершенно не думают, насколько слабую «Барселону» они обыграли.

«Реал» (Мадрид) – «Вильярреал» – 2:1

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