Реакция Месси на собственный гол со штрафного – раздражение и злость

Чемпионскую гонку в сезоне-2019/20 «сине-гранатовые» все равно слили.

Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси отметился странным поведением в матче 37-го тура чемпионата Испании против «Осасуны».

На 62-й минуте аргентинец точным ударом со штрафного сравнял счет, но его реакцию трудно назвать радостной. Скорее всего, Лео просто был недоволен игрой команды, о чем и сказал после матча.

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«Барселона» проиграла «Осасуне» дома со счетом 1:2 и сложила с себя чемпионские полномочия.

Победителем Примеры стал «Реал», выигравший Ла Лигу в 34-й раз.

Месси еще может стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании. За тур до финиша он на 2 гола опережает Карима Бензема (23 против 21).

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