Футбол
Чемпионат Испании

Зидан: «Этому титулу я рад больше, чем победе в Лиге чемпионов»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Зинедин Зидан

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 30 минут

Радость французского тренера не знает границ.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился первыми эмоциями после оформления «бланкос» чемпионского титула.

«Ощущения потрясающие, то, что сделали игроки, впечатляет. У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции. На поле бились футболисты. Это правда, что у меня была своя роль, но все сделали они. Это выдающаяся команда, когда вижу, как они счастливы, я и сам счастливы. Мы лучшие, потому что набрали больше всех очков. Вот и все. Это один из лучших дней в карьере.

Чемпионат Испании

Месси выразил сожаление игрой «Барселоны» в чемпионате и конкретно в матче против «Осасуны»

9 ЧАСОВ НАЗАД

Лига чемпионов – это Лига чемпионов, но этому титулу я рад больше, потому что Ла Лига – это потрясающе», – цитирует Зидана Marca.

  • «Реал» оформил 34-й титул чемпиона Испании, второй – с Зиданом в качестве главного тренера.
  • При этом Лигу чемпионов французский специалист во главе королевского клуба брал трижды.

«Реал» выиграл титул у очень слабой «Барселоны». Месси выбивает новый контракт и слил Ла Лигу Зидану

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат Испании

Победа в Ла Лиге – 91-й трофей в истории «Реала». По этому показателю «Мадрид» догнал «Барселону»

9 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Италии

5 лет в «Ювентусе» – главный отрезок в карьере Зидана. Благодаря Серии А француз стал великим

30/06/2020 В 10:08
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииРеал МадридВильярреалБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир