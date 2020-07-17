Зинедин Зидан
Фото: Getty Images
Радость французского тренера не знает границ.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился первыми эмоциями после оформления «бланкос» чемпионского титула.
«Ощущения потрясающие, то, что сделали игроки, впечатляет. У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции. На поле бились футболисты. Это правда, что у меня была своя роль, но все сделали они. Это выдающаяся команда, когда вижу, как они счастливы, я и сам счастливы. Мы лучшие, потому что набрали больше всех очков. Вот и все. Это один из лучших дней в карьере.
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Лига чемпионов – это Лига чемпионов, но этому титулу я рад больше, потому что Ла Лига – это потрясающе», – цитирует Зидана Marca.
- «Реал» оформил 34-й титул чемпиона Испании, второй – с Зиданом в качестве главного тренера.
- При этом Лигу чемпионов французский специалист во главе королевского клуба брал трижды.
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