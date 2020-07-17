Lionel Messi vom FC Barcelona zeigte sich nach der Niederlage sichtlich frustriert
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Жесткие слова аргентинца после очередной неудачи.
Лидер «Барселоны» Лионель Мессии прокомментировал поражение от «Осасуны» в Примере, которое закончило чемпионскую гонку в высшем испанском дивизионе.
«Если быть честным, не так мы хотели все закончить. Но этот матч – отображение всего нашего сезона в миниатюре. Мы были слишком слабы и уязвимы. Когда другая команда превосходит нас в скорости и желании, это ненормально. Мы потеряли слишком много очков – таков итог нашего сезона», – цитирует Месси AS.
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- Месси забил мяч со штрафного, но «Барселона» проиграла со счетом 1:2 и сложила чемпионские полномочия.
- Чемпионом в 34-й раз стал мадридский «Реал».
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