Жесткие слова аргентинца после очередной неудачи.

Лидер «Барселоны» Лионель Мессии прокомментировал поражение от «Осасуны» в Примере, которое закончило чемпионскую гонку в высшем испанском дивизионе.

«Если быть честным, не так мы хотели все закончить. Но этот матч – отображение всего нашего сезона в миниатюре. Мы были слишком слабы и уязвимы. Когда другая команда превосходит нас в скорости и желании, это ненормально. Мы потеряли слишком много очков – таков итог нашего сезона», – цитирует Месси AS.

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Месси забил мяч со штрафного, но «Барселона» проиграла со счетом 1:2 и сложила чемпионские полномочия.

Чемпионом в 34-й раз стал мадридский «Реал».

Реакция Месси на собственный гол со штрафного – раздражение и злость

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Чемпионат Испании Месси выразил сожаление игрой «Барселоны» в чемпионате и конкретно в матче против «Осасуны» 10 ЧАСОВ НАЗАД