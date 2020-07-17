Босс «Реала» готов раздать своим игрокам все награды мира.

Президент «Реал» Флорентино Перес уверен, что главный бомбардир мадридского клуба Карим Бензема заслужил звание лучшего игрока планеты в 2020 году.

«Бензема должен получить «Золотой мяч». Я не видел, чтобы у игрока был настолько хороший год, как у него», – заявил Перес, чьи слова приводит Daily Mail.

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Бензема в Примере-2019/20 забил 21 гол и сделал 8 результативных передач.

Карим занимает второе место в списке бомбардиров Ла Лиги (-2 мяча от Месси) и делит третье место по ассистам.

«Реал» стал чемпионом Испании в 34-й раз.

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