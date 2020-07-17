Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Месси несчастлив и сомневается, что делать дальше»

Лео все же думает об уходе в другой клуб?

Один из кандидатов на пост президента «Барселоны» Виктор Фонт рассказал о том, какие чувства испытывает Лионель Месси в связи с последними неудачами каталонцев.

«Он несчастлив и сомневается, что делать дальше. Он, вероятно, немного разочарован, так как год за годом не может выиграть, особенно в Лиге чемпионов. На этом нужно сосредоточиться.

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Мы хотим, чтобы он понимал, что если мы будем руководить клубом со следующего лета, то создадим все условия, чтобы в последние годы карьеры он все еще имел возможность стремиться выиграть пару титулов Лиги чемпионов», – цитирует Фонта BBC.

«Барселона» стала второй в чемпионате Испании в сезоне-2019/20. Клуб также неудачно выступил в Кубке Короля, проиграв в четвертьфинале «Атлетику».

В Лиге чемпионов каталонцы еще не преодолели стадию 1/8 – в первом матче против «Наполи» была зафиксирована ничья 1:1.

Контракт Месси с «Барсой» истекает летом 2021 года.

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