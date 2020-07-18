Mundo Deportivo: Блан может возглавить «Барселону»

Лоран Блан
Фото: Getty Images
В сделке очень заинтересован агент французского тренера Жорже Мендеш.
Бывший главный тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан может возглавить «Барселону» вместо провалившего чемпионскую гонку против «Реала» Кике Сетьена.
По информации Mundo Deportivo, кандидатуру 54-летнего Блана каталонскому клубу предложил агент француза Жорже Мендеш.
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За последний год Блан отверг предложения «Валенсии», «Фенербахче» и клуба из ОАЭ.
- Бывший тренер сборной Франции и «ПСЖ» остается без работы с 2016 года, когда покинул парижский клуб.
- Блан выступал за «Барселону» с 1996-го по 1997-й.
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