Mundo Deportivo: Блан может возглавить «Барселону»

В сделке очень заинтересован агент французского тренера Жорже Мендеш.

Бывший главный тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан может возглавить «Барселону» вместо провалившего чемпионскую гонку против «Реала» Кике Сетьена.

По информации Mundo Deportivo, кандидатуру 54-летнего Блана каталонскому клубу предложил агент француза Жорже Мендеш.

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За последний год Блан отверг предложения «Валенсии», «Фенербахче» и клуба из ОАЭ.

Бывший тренер сборной Франции и «ПСЖ» остается без работы с 2016 года, когда покинул парижский клуб.

Блан выступал за «Барселону» с 1996-го по 1997-й.

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