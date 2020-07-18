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Foot Mercato: «Барселона» хочет обменять Коутиньо на полузащитника «Арсенала»

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Филиппе Коутиньо

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
18 минут назад

Бразилец получит желаемый переход в АПЛ, а каталонцы скинут ненужного игрока.

«Барселона» по-прежнему рассчитывает избавиться от Филиппе Коутиньо окончательно – клуб готовит обмен на полузащитника «Арсенала» Маттео Гендузи.

Минувший сезон бразилец провел в аренде в «Баварии», и, по слухам, каталонцы планировали подыскать для игрока еще одну арендную сделку. Как сообщает Foot Mercato, у «сине-гранатовых» появился вариант получше – обмен на Гендузи. Французский полузащитник добился серьезного прогресса после перехода из «Лорьяна» в 2018 году, но отношения с главным тренером Микелем Артетой у него не сложились. Кроме того, у лондонского клуба есть вопросы к его дисциплине.

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  • Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до 2023 года.
  • Ранее Филиппе уже выступал в АПЛ за «Ливерпуль» (2013-18).

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