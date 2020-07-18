Несколькими часами ранее отец футболиста Дмитрий Черышев заявил, что травмы сына уже в прошлом.

Русский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не поможет «летучим мышам» в матче заключительного тура чемпионата Испании против «Севильи».

Официальный сайт «Валенсии» объявил, что у футболиста обнаружена травма приводящей мышцы правой ноги. Сроки восстановления и другие подробности не сообщаются.

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За несколько часов до заявления испанского клуба Дмитрий Черышев, отец Дениса, в интервью «Матч ТВ» сообщил следующее: «Доволен сыном, доволен его игрой, его отношением к делу. Это в первую очередь. Давайте уже закроем эту тему про травмы. Давным-давно уже травм нет, а вы все повторяете одно и то же».

Перед заключительном туром «Валенсия» занимает восьмое место и не имеет шансов подняться выше шестого.

В сезоне-2019/20 Черышев-младший провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

В предпоследнем туре против «Эспаньола» Денис вышел на замену и отыграл 18 минут.

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