Рамос вонзил в девятку и спародировал походку Конора. Макгрегор взял и ответил

Хотя чего там пародировать – они и так уже как близнецы.

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выложил видео с тренировки. На занятии он поймал мяч у штрафной, покатил его кому-то из тренеров, набежал к линии и сильно вжарил в левую от себя девятку.

Рамос был невероятно доволен классным ударом, расплылся в улыбке и показал походку экс-чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора. «Что думаешь, Ноториус?» – затегал ирландца футболист.

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«Сочно, прямо в верхний угол, мой бро! Hala Madrid», – ответил Макгрегор в комментариях под постом Рамоса.

У Конора сейчас полно времени, чтобы сидеть в соцсетях, – в начале июня он в третий раз объявил о завершении карьеры и пока не сообщал о возвращении в спорт.

Серхио Рамос привел «Реал» к победе в чемпионате Испании и 34-му титулу в Примере.

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