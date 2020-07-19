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El Mundo Deportivo: лидеры «Барселоны» хотят, чтобы тренером стал бывший игрок клуба, но не Хави

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Хави, Патрик Клюйверт, «Барселона» – «Реал Мадрид», 25 апреля 2004 года

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
14 минут назад

В Каталонии ищут своего Зидана.

Директор академии «Барселоны» Патрик Клюйверт может возглавить первую команду «сине-гранатовых» в следующем сезоне.

Его назначение хотели бы видеть лидеры раздевалки. По их мнению, Клюйверт станет идеальным проводником истинных идей «Барсы», расшевелит руководство и даст команде именно то, что хочет видеть от нее Лионель Месси – интенсивность и характер. Патрик станет тем главным тренером, которой не хватало «блаугране» – поигравшим на высоком уровне, выступавшим за каталонский клуб и знающим, как справляться с любой ситуацией.

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В заслуги голландца причисляют отличную работу с молодежью – в частности, встраивание Ансу Фати и Фрэнки де Йонга. Знание Патриком пяти иностранных языков поможет ему наладить хорошие отношения с футболистами и делает его похожим на Зинедина Зидана, который работает в «Реале» в похожем стиле. Об этом сообщают источники El Mundo Deportivo.

  • 44-летний Клюйверт возглавил академию «сине-гранатовых» в июле 2019 года. Ранее он входил в штаб сборной Голландии на ЧМ-2014, неудачно работал со сборной Кюрасао и помогал Кларенсу Зеедорфу в национальной команде Камеруна.
  • Бывший форвард выступал за «Барсу» с 1998-го по 2004-й, забил 90 мячей в 182 матчах и выиграл один титул в Ла Лиге.
  • Ранее главным претендентом на должность коуча «блауграны» называли другую легенду клуба Хави, сейчас возглавляющего катарский «Аль-Саад».
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Патрик Клюйверт
Хави
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