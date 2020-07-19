Пандемия подкосила планы Флорентино на трансферном рынке.

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о трансферной политике клуба на ближайшее межсезонье.

«Мбаппе? Это может подождать. «Реал» снова купит лучших, когда ситуация изменится. Сейчас не самый подходящий момент, поэтому у нас не будет больших трансферов. Мы попросили игроков пойти на снижение зарплаты, и теперь было бы сложно потратить большие деньги на рынке, когда они приняли это понижение, не жалуясь», – цитирует Переса Standard.co.uk.

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Мбаппе – самый дорогой футболист мира, Transfermarkt оценивает его в 180 млн евро.

Килиан – четырехкратный чемпион Франции, победитель чемпионата мира-2018 в составе сборной Франции.

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