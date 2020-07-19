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Месси оформил 21-й ассист в сезоне и установил рекорд Ла Лиги

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Лионель Месси

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
20 минут назад

Гений!

В матче 38-го тура чемпионата Испании встретились «Алавес» и «Барселона».

«Сине-гранатовые» повели со счетом 3:0 уже в первом тайме: отличились Ансу Фати, Лионель Месси и Луис Суарес. Голевую передачу на Фати отдал Месси – это уже 21-й ассист Лео в этом розыгрыше Ла Лиги.

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Это новый рекорд чемпионата Испании: за один сезон в этом первенстве еще никто не отдавал 21 голевую передачу. Лео превзошел своего бывшего одноклубника Хави (20 ассистов в сезоне-2008/09).

  • «Барселона» финишировала на втором месте, чемпионом стал «Реал».
  • Помимо 21 ассиста, Месси забил в чемпионате 24 гола. Он стал вторым футболистом в 21 веке, который оформил 20+20 в чемпионате Биг-5. Ранее это удавалось только Тьерри Анри в АПЛ-2002/03.

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