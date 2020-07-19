Не понадобилось даже гроссмейстерских 40 очков.

«Сельта», за которую выступает Федор Смолов, сохранила прописку в чемпионате Испании на следующий сезон.

В последнем туре «Сельта» сыграла вничью с «Эспаньолом» (0:0), набрала 37 очков и сохранила за собой 17-е место. Команду Смолова мог обогнать «Леганес», однако он также сыграл вничью (с «Реалом» – 2:2), набрал 36 баллов и остался на 18-й строчке.

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Смолов присоединился к «Сельте» в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Локомотива». Федор провел 14 матчей в чемпионате Испании и забил два мяча – в ворота «Реала» и «Барселоны».

Чемпионом Ла Лиги в завершившемся сезоне стал «Реал», «Барселона» финишировала на втором месте.

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