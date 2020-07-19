Великий. Нет, неправильно: величайший.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси в седьмой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Месси забил 25 голов в 33 матчах. Ближайший конкурент Лео Карим Бензема из мадридского «Реала» положил 21 банку в 37 играх.

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Месси установил рекорд чемпионата Испании – до него никто не становился лучшим снайпером турнира в семи сезонах.

Месси выиграл трофей «Пичичи» в 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.

Прежний рекордсмен Тельмо Зарра (он выступал за «Атлетик» из Бильбао) становился лучшим бомбардиром Примеры шесть раз.

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