«Реал» победил, но Месси все равно лучший. Места в еврокубках и индивидуальные призы – итоги Ла Лиги

В Испании осталась лишь одна интрига – последняя команда на повышение в элиту.

19 июля прошел заключительный 38-й тур чемпионата Испании. С победителем турнира все было ясно заранее, но полноценные итоги розыгрыша можно подвести только сейчас.

В прошлом туре «Реал» обыграл «Вильярреал» и отобрал корону у «Барселоны», побеждавшей в Ла Лиге два года подряд. Для «Мадрида» это 34-я победа в чемпионате и 91-й трофей в истории – клуб восстановил паритет в вечном противостоянии с каталонцами.

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Компанию «сливочным» и «сине-гранатовым» в Лиге чемпионов на будущий сезон составят «Атлетико» и «Севилья» – клубы заняли третье и четвертое места соответственно. В Лиге Европы-2020/21 от Испании зарубятся занявшие с пятого по седьмое места «Вильярреал», «Реал Сосьедад» и «Гранада».

Лучшим бомбардиром лиги стал Лео Месси с 25 голами, он на четыре мяча обогнал форварда «Реала» Карима Бензема. Для аргентинца это уже седьмая победа за звание Пичичи.

Тибо Куртуа в третий раз в карьере стал лучшим кипером турнира – два предыдущих случая пришлись на времена его игры за «Атлетико». Бельгиец пропустил всего 20 голов в 34 матчах – 0,59 мяча за игру.

В следующем сезоне мы не увидим дерби Каталонии – «Эспаньол» занял последнее место и бесславно вылетел в Сегунду. Компанию команде составили «Мальорка» и «Леганес».

Повышение из Сегунды уже гарантировали «Кадис» и «Уэска».

Еще один промоушн разыграют через плей-офф – последний тур чемпионата пройдет вечером 20-го июня, поэтому соперники по мини-турниру еще не определились.

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