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Рамос забил 11 мячей в чемпионате – в XXI веке среди защитников Примеры этого не делал никто

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Серхио Рамос

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

Серхио – MVP Ла Лиги в этом году.

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос забил 11 мячей в прошедшем сезоне чемпионата Испании.

Это лучший результат для игроков обороны в Ла Лиге в XXI веке. Кроме того, Серхио установил еще одно значительное достижение – оформил 100 голов на клубном уровне (97 Рамос забил в составе «Реала», три – за «Севилью»).

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  • «Реал» в прошедшем чемпионате занял первое место, «Барселона» довольствовалась вторым местом.
  • Рамос выиграл чемпионат Испании в пятый раз в карьере.

«Реал» победил, но Месси все равно лучший. Места в еврокубках и индивидуальные призы – итоги Ла Лиги

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