Серхио Рамос
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Серхио – MVP Ла Лиги в этом году.
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос забил 11 мячей в прошедшем сезоне чемпионата Испании.
Это лучший результат для игроков обороны в Ла Лиге в XXI веке. Кроме того, Серхио установил еще одно значительное достижение – оформил 100 голов на клубном уровне (97 Рамос забил в составе «Реала», три – за «Севилью»).
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