Агент Бэйла: «Гарет не покинет «Реал», лучшие игроки мира не уходят в аренду»

Поля для гольфа в Мадриде такие удобные.

Агент полузащитника «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйла Джонатан Барнетт прокомментировал будущее клиента.

«С Гаретом все хорошо, у него осталось два года по действующему контракту. Ему нравится жить в Мадриде, он никуда не собирается. Он все так же хорош, как и остальные игроки «Реала». Но решать Зинедину Зидану.

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Конечно, у Бэйлу есть интерес, но вряд ли существует клуб, который потянул бы его. То, что Гарет сейчас не в основном составе «Реала», – большая потеря, но он не покинет команду.

Гарет не намерен пересидеть Зинедина. Господин Зидан – очень успешный тренер. Между ними нет ненависти, Зидан просто не ставит его в состав.

Бэйл усердно тренируется каждый день. Он рассчитывает сыграть за Уэльс на Евро-2020 и всегда хочет хорошо выступать за сборную. Бэйл – один из лучших футболистов в мире, а лучшие не уходят в аренду», – заявил Барнетт в интервью BBC Sport.

31-летний вингер провел в чемпионате Испании-2019/20 16 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Летом 2019 года Бэйл был близок к переходу в клуб из китайской Суперлиги, но в итоге остался в мадридском «Реале».

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