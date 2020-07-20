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Catalunya Radio: Сетьен проговорил с Месси 30 минут и обсудил планы на будущее

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Кике Сетьен, Лионель Месси, «Барселона»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
10 минут назад

На «Камп Ноу» вовсю готовятся к ЛЧ и следующему сезону.

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен встретился с капитаном команды Лионелем Месси.

18 июля они поговорили один на один и обсудили ситуацию в раздевалке. Сетьен делился с Месси видением текущего положения дел и планами на будущее. Разговор длился около 30 минут, и стороны, похоже, остались удовлетворенными его итогами.

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После поражения от «Осасуны» футболисты обсуждали между собой в раздевалке, что делать дальше в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Подобная встряска спустя три дня привела к разгрому «Алавеса» со счетом 5:0.

Об этом сообщил Diario Sport со ссылкой Catalunya Radio.

  • Игра с «Наполи» в ЛЧ состоится 8 августа. Первый матч в Неаполе завершился вничью – 1:1.
  • «Барселона» в сезоне-2019/20 проиграла чемпионство «Реалу» и впервые за три года не победила в Примере.

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