El Chiringuito: Перес предложит Зидану бессрочный контракт

Флорентино уверен, что Зизу нет альтернативы.

Президент «Реала» Флорентино Перес готов предложить Зинедину Зидану связать судьбу с клубом до конца карьеры.

Текущее соглашение француза рассчитано до 2022 года, но владелец под впечатлением от победы в Ла Лиге и намерен предложить французу бессрочную сделку. По информации El Chiringuito, Флорентино видит в Зидане фигуру, способную стать для «сливочных» своим Алексом Фергюсоном – шотландец тренировал «МЮ» 26 лет и за четверть века превратил клуб в главную силу английского и мирового футбола.

Чемпионат Испании Перес – о Мбаппе: «Реал» снова купит лучших, когда ситуация изменится» ВЧЕРА В 16:02

По информации источника, Перес планирует расширить полномочия тренера.

Зидан выиграл с «Реалом» 11 трофеев из 17 возможных.

Роналду мог перейти не в «Реал», а в «Барсу» за 105 млн евро. В 2009-м всех уговорил Перес

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Испании «Не видел, чтобы у игрока был настолько хороший год». Перес требует «ЗМ» для Бензема 17/07/2020 В 11:10